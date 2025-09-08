Exposition Trésors de réserve Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire

Rue des Forges Médiathèque de Cosne sur Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Durant ce mois de septembre, vous pourrez découvrir en exposition sur nos murs une sélection de caricatures de Godissart de Cari, artiste du début du XIXe. .

Rue des Forges Médiathèque de Cosne sur Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 27 00 mediatheques@coeurdeloire.fr

