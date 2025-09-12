Exposition Trésors de Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie

Découvrez les « Trésors de Saint-Cirq-Lapopie », une exposition inédite qui plonge dans l’histoire des passages artistiques du village de 1920 à nos jours

Découvrez les « Trésors de Saint-Cirq-Lapopie », une exposition inédite qui plonge dans l’histoire des passages artistiques du village de 1920 à nos jours. À travers les collections privées d’habitants-collectionneurs, cette exposition révèle la richesse insoupçonnée des œuvres et des liens tissés avec les artistes qui ont façonné l’histoire de Saint-Cirq-Lapopie au fil du temps. Une occasion unique de voir le village et l’actualité de la recherche sous un nouveau jour ! .

English :

Discover the « Treasures of Saint-Cirq-Lapopie », an original exhibition that plunges into the history of artistic passages in the village from 1920 to the present day

German :

Entdecken Sie die « Schätze von Saint-Cirq-Lapopie », eine unveröffentlichte Ausstellung, die in die Geschichte der künstlerischen Passagen des Dorfes von 1920 bis heute eintaucht

Italiano :

Scoprite i « Tesori di Saint-Cirq-Lapopie », una mostra originale che ripercorre la storia dei passaggi artistici del villaggio dal 1920 a oggi

Espanol :

Descubra los « Tesoros de Saint-Cirq-Lapopie », una original exposición que ahonda en la historia de los pasajes artísticos del pueblo desde 1920 hasta nuestros días

