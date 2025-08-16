Exposition Trésors d’industries Mulhouse

Grâce à des objets et œuvres issus de collections publiques ou privées, c’est un peu de l’histoire de l’industrie mulhousienne qui se présente, du textile (véritable ADN de la ville) à la construction mécanique (qui a fourni les machines aux premières usines comme DMC) en passant par la chimie qui a permis l’amélioration constante de la qualité des tissus, puis des fils.

English :

Through objects and works from public and private collections, we present a little of the history of Mulhouse’s industry, from textiles (the city’s DNA) to mechanical engineering (which provided the machines for the first factories like DMC), via the chemistry that led to constant improvements in the quality of fabrics and then yarns.

German :

Anhand von Objekten und Werken aus öffentlichen und privaten Sammlungen wird ein Stück der Geschichte der Industrie in Mülhausen vorgestellt, von den Textilien (der eigentlichen DNA der Stadt) über den Maschinenbau (der die Maschinen für die ersten Fabriken wie DMC lieferte) bis hin zur Chemie, die eine ständige Verbesserung der Qualität der Stoffe und später der Garne ermöglicht hat.

Italiano :

Grazie a oggetti e opere provenienti da collezioni pubbliche e private, la mostra racconta un po’ la storia dell’industria di Mulhouse, dal tessile (il DNA della città) all’ingegneria meccanica (che ha fornito le macchine per le prime fabbriche come la DMC) e alla chimica che ha portato a continui miglioramenti nella qualità dei tessuti e poi dei filati.

Espanol :

Gracias a objetos y obras procedentes de colecciones públicas y privadas, la exposición cuenta un poco la historia de la industria de Mulhouse, desde el textil (ADN de la ciudad) hasta la ingeniería mecánica (que proporcionó las máquinas a las primeras fábricas como DMC) y la química que permitió mejorar constantemente la calidad de los tejidos, y luego de los hilos.

