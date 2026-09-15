Exposition : Trésors patrimoniaux autour de Saint-Taurin à la Médiathèque Rolland-Plaisance Auditorium de la médiathèque Rolland-Plaisance Évreux

Informations pratiques

Évreux

Exposition : Trésors patrimoniaux autour de Saint-Taurin à la Médiathèque Rolland-Plaisance

Auditorium de la médiathèque Rolland-Plaisance 3 Square Georges Brassens Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2027-01-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une sélection exceptionnelle de documents anciens retraçant l’histoire de l’église Saint-Taurin et de son patrimoine, dans le cadre des travaux de restauration.

L’exposition se prolongera jusqu’au dimanche 24 janvier 2027.

Cette sélection sera changée tous les premiers mardis du mois pendant la période.

Tout public.

Gratuit.

Sans réservation. .

Auditorium de la médiathèque Rolland-Plaisance 3 Square Georges Brassens Évreux 27000 Eure Normandie patrimoineecrit@epn-agglo.fr

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English : Exposition : Trésors patrimoniaux autour de Saint-Taurin à la Médiathèque Rolland-Plaisance

L’événement Exposition : Trésors patrimoniaux autour de Saint-Taurin à la Médiathèque Rolland-Plaisance Évreux a été mis à jour le 2026-09-03 par Comptoir des Loisirs