Exposition – Tressignaux 5 juillet 2025 07:00

Côtes-d’Armor

Exposition Bourg Tressignaux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-05

Le café associatif invite Stéphane Bertelle et Thibault L’Allain, une première exposition, nommée « Splendeurs nocturnes », pour ces deux passionnés d’astrophotographie qui ont choisi le Mix Café pour venir faire découvrir toute la magie de la nuit. Le café est ouvert toute l’année le vendredi de 16h30 à 18h30, le samedi et le dimanche de 10h à 13h et le lundi de 10h à 12h. .

Bourg

Tressignaux 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 65 98 54

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Tressignaux a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de tourisme Falaises d’Armor