Le café associatif rend hommage à l’artiste Mic.B à travers l’exposition « De rivages en jardins secrets », peintures à l’huile sur le thème de la nature, jardins et bords de mer. Le café est ouvert toute l’année le vendredi de 16h30 à 18h30, le samedi et le dimanche de 10h à 13h et le lundi de 10h à 12h. .

Bourg

Tressignaux 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 65 98 54

