Exposition Tressignaux

2 Rue Hippolyte Tréhiou Tressignaux Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-07

fin : 2026-03-01

2026-02-07

Le Mix Café invite Nathalie Mazière et l’exposition Palette Hivernale , peintures acryliques abstraites et saynètes naïves. Vernissage le 7 février à 11h30. Le café est ouvert les vendredis de 16h30 à 18h30, les samedis et dimanches de 10h à 13h et les lundis de 10h à 12h. .

2 Rue Hippolyte Tréhiou Tressignaux 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 89 92 93

