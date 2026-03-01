Exposition Tricots, café crème et cavalier Café Marylène Plougasnou

Exposition Tricots, café crème et cavalier

Café Marylène 8 Rue de Saint-Sébastian Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 16:30:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Tricots, café crème et cavalier est une double exposition à La Preb Maison Prébendale à Saint-Pol-de-Léon et au Café Marylène à Plougasnou, deux lieux traversés par de nombreuses histoires. Portées par l’univers de Valentine Gardiennet, artiste ayant orchestré ce grand projet participatif et intergénérationnel, les deux expositions mêlent drôlerie, étrangeté et une énergie collective brute.

Chez Marylène, des œuvres de la collection du Frac, de l’artiste et des créations d’élèves de l’école primaire Marie-Thérèse Prigent de Plougasnou sont présentées, en référence aux souvenirs heureux, aux lieux et aux objets qui comptent dans notre vie.

Ces créations ont été réalisées en classe, au cours d’un atelier artistique sur deux jours.

En partenariat avec le Frac Bretagne, dans le cadre de Frac en résidence. .

