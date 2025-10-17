Exposition ARTRIE Trie-sur-Baïse

Exposition ARTRIE Trie-sur-Baïse vendredi 17 octobre 2025.

ARTRIE 30 Place de la Mairie Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-17 15:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

2025-10-17

Exposition surréaliste 1925-2025

Vernissage 17 Octobre 18h.

ARTRIE 30 Place de la Mairie Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 08 13 80

English :

Surrealist exhibition 1925-2025

Opening October 17, 6pm.

German :

Surrealistische Ausstellung 1925-2025

Vernissage 17. Oktober 18h.

Italiano :

Mostra surrealista 1925-2025

Inaugurazione il 17 ottobre alle 18.00.

Espanol :

Exposición surrealista 1925-2025

Inauguración el 17 de octubre a las 18.00 horas.

