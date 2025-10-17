Exposition ARTRIE Trie-sur-Baïse
Exposition ARTRIE Trie-sur-Baïse vendredi 17 octobre 2025.
Exposition
Début : 2025-10-17 15:00:00
fin : 2025-10-25 18:00:00
2025-10-17
Exposition surréaliste 1925-2025
Vernissage 17 Octobre 18h.
ARTRIE 30 Place de la Mairie Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 08 13 80
English :
Surrealist exhibition 1925-2025
Opening October 17, 6pm.
German :
Surrealistische Ausstellung 1925-2025
Vernissage 17. Oktober 18h.
Italiano :
Mostra surrealista 1925-2025
Inaugurazione il 17 ottobre alle 18.00.
Espanol :
Exposición surrealista 1925-2025
Inauguración el 17 de octubre a las 18.00 horas.
