Exposition Trobar Lo Biais, par Théophile Peris, aux Maisons Daura – Maison Daura Saint-Cirq-Lapopie 29 juin 2025 10:00

Lot

Exposition Trobar Lo Biais, par Théophile Peris, aux Maisons Daura Maison Daura Le Bourg Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-29 10:00:00

fin : 2025-08-31 13:00:00

Date(s) :

2025-06-29

Tout au long de l’été, la Maison des arts vous accueille à Cajarc et Saint-Cirq-Lapopie.

Au programme expositions, rencontres, visites commentées quotidiennes et ateliers de pratique hebdomadaires pour le jeune public.

Théophile Peris éprouve sensiblement les lieux par observation et immersion. Il y rencontre des paysages, des humains et des animaux, rencontres qui nourrissent sa pratique artistique et s’expriment à travers la sculpture et le dessin. Les formes qui en résultent sont le fruit du dialogue entre des matières brutes, récoltées sur les lieux, et des actions manuelles inspirées des savoir-faire traditionnels auxquels il se forme au gré des projets. Sorti de ses carnets de dessin et prenant corps dans des matières comme la laine, le cuivre, le bois et la pierre, c’est tout un bestiaire peuplé de créatures étranges qui semblent émerger des profondeurs des lieux visités par l’artiste. Il crée pour cela ses propres outils, dans un souci d’autonomie et d’économie de moyens, et pour, selon l’expression occitane, trobar lo biais trouver des moyens qui lui sont propres afin de résoudre des questions formelles.

Une technique en particulier tient une place prépondérante dans sa pratique le feutrage, technique de textile non tissé réalisé à partir de laine brute, pratiquée depuis l’Antiquité. L’artiste récolte le plus souvent la laine auprès d’éleveurs présents sur le territoire sur lequel il intervient. La maîtrise de cette technique lui permet aujourd’hui de créer des tentures qui jouent avec l’échelle des espaces qu’il investit, comme ce sera le cas, cet été, dans l’espace d’exposition des Maisons Daura.

En partenariat avec Les Abattoirs Musée Frac Occitanie Toulouse dans le cadre du programme Gestes, Arts et savoir-faire en Occitanie.

Entrée libre Tout public

Vernissage de l’exposition le samedi 28 juin de 16h à 18h. .

Maison Daura Le Bourg

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 5 65 40 78 19 contact@magcp.fr

English :

Throughout the summer, the Maison des arts welcomes you to Cajarc and Saint-Cirq-Lapopie.

On the program: exhibitions, encounters, daily guided tours and weekly workshops for young audiences.

German :

Den ganzen Sommer über empfängt Sie das Maison des arts in Cajarc und Saint-Cirq-Lapopie.

Auf dem Programm stehen Ausstellungen, Begegnungen, täglich kommentierte Führungen und wöchentliche Workshops für das junge Publikum.

Italiano :

Per tutta l’estate, la Maison des arts vi accoglie a Cajarc e Saint-Cirq-Lapopie.

In programma: mostre, incontri, visite guidate giornaliere e laboratori settimanali per i giovani.

Espanol :

Durante todo el verano, la Maison des arts le da la bienvenida a Cajarc y Saint-Cirq-Lapopie.

En el programa: exposiciones, encuentros, visitas guiadas diarias y talleres semanales para jóvenes.

L’événement Exposition Trobar Lo Biais, par Théophile Peris, aux Maisons Daura Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2025-06-09 par OT Cahors Vallée du Lot