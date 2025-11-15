Exposition Troels Wörsel Oeuvres sur papier | Les Boréales Caen
L’œuvre du peintre danois Troels Wörsel (1950 2018) peut se rapprocher du courant de la peinture analytique, ce mouvement artistique déterminé à analyser les fondements et les possibilités de la peinture.
L’œuvre du peintre danois Troels Wörsel (1950 2018) peut se rapprocher du courant de la peinture analytique, ce mouvement artistique déterminé à analyser les fondements et les possibilités de la peinture. Sans jamais perdre cette recherche de vue, Wörsel explore les composantes de son art, qu’il compare point par point à de la cuisine la peinture comme la sauce, par exemple, noircit, réduit, se décompose, bénéficie de réduction et d’ajout de matière grasse. Comme une sauce, elle peut susciter tour à tour du désir et du dégoût.
Vernissage le 15 novembre à 11h00. .
English : Exposition Troels Wörsel Oeuvres sur papier | Les Boréales
The work of Danish painter Troels Wörsel (1950 2018) can be likened to analytic painting, an artistic movement determined to analyze the foundations and possibilities of painting.
German : Exposition Troels Wörsel Oeuvres sur papier | Les Boréales
Das Werk des dänischen Malers Troels Wörsel (1950 2018) kann der analytischen Malerei zugeordnet werden, einer Kunstrichtung, die die Grundlagen und Möglichkeiten der Malerei analysiert.
Italiano :
L’opera del pittore danese Troels Wörsel (1950 2018) può essere paragonata a quella della pittura analitica, un movimento artistico deciso ad analizzare i fondamenti e le possibilità della pittura.
Espanol :
La obra del pintor danés Troels Wörsel (1950 2018) puede compararse con la de la pintura analítica, un movimiento artístico empeñado en analizar los fundamentos y las posibilidades de la pintura.
