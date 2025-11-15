Exposition Troels Wörsel Oeuvres sur papier | Les Boréales Caen

Exposition Troels Wörsel Oeuvres sur papier | Les Boréales

L’œuvre du peintre danois Troels Wörsel (1950 2018) peut se rapprocher du courant de la peinture analytique, ce mouvement artistique déterminé à analyser les fondements et les possibilités de la peinture. Sans jamais perdre cette recherche de vue, Wörsel explore les composantes de son art, qu’il compare point par point à de la cuisine la peinture comme la sauce, par exemple, noircit, réduit, se décompose, bénéficie de réduction et d’ajout de matière grasse. Comme une sauce, elle peut susciter tour à tour du désir et du dégoût.

Vernissage le 15 novembre à 11h00. .

Le Château Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 15 36 36 contact@normandielivre.fr

The work of Danish painter Troels Wörsel (1950 2018) can be likened to analytic painting, an artistic movement determined to analyze the foundations and possibilities of painting.

Das Werk des dänischen Malers Troels Wörsel (1950 2018) kann der analytischen Malerei zugeordnet werden, einer Kunstrichtung, die die Grundlagen und Möglichkeiten der Malerei analysiert.

L’opera del pittore danese Troels Wörsel (1950 2018) può essere paragonata a quella della pittura analitica, un movimento artistico deciso ad analizzare i fondamenti e le possibilità della pittura.

La obra del pintor danés Troels Wörsel (1950 2018) puede compararse con la de la pintura analítica, un movimiento artístico empeñado en analizar los fundamentos y las posibilidades de la pintura.

