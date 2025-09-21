Exposition « Trois cultes pour une République : le droit local et les religions en Alsace » Ancien couvent des Récollets Rouffach

Exposition « Trois cultes pour une République : le droit local et les religions en Alsace » Ancien couvent des Récollets Rouffach dimanche 21 septembre 2025.

Exposition « Trois cultes pour une République : le droit local et les religions en Alsace » Dimanche 21 septembre, 14h00 Ancien couvent des Récollets European Collectivity of Alsace

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’exposition du Conservatoire du Patrimoine Religieux en Alsace, avec le soutien de la Ville de Rouffach, met en lumière le statut juridique particulier des cultes en Alsace-Moselle. Quatre cultes sont « reconnus » : catholique, protestants luthérien et réformé (réunis dans l’UEPAL), et israélite. Ce régime, survivance du Concordat, permet à l’État de rémunérer prêtres, pasteurs et rabbins, de superviser leur nomination et aux collectivités de subventionner lieux de culte reconnus ou non. À travers des objets spécifiques à chaque culte, l’exposition illustre les conditions d’exercice de la religion dans ce cadre unique, tout en distinguant cultes reconnus et non reconnus. Elle invite à réfléchir sur une conception positive de la laïcité et sur le vivre ensemble entre religions sous la protection de la loi. Le parcours inclut également l’exposition de la Collectivité européenne d’Alsace sur le droit des cultes.

Ancien couvent des Récollets 9 Rue Spahis Marocains, 68250 Rouffach Rouffach 68250 European Collectivity of Alsace Grand Est À l’aube du XVIᵉ siècle, la réputation du couvent grandit grâce à son école, qui a vu passer plusieurs humanistes : un recteur de l’université de Heidelberg, Jodocus Gallus ; son neveu Conrad Pellican, philologue et théologien ; l’historien Materne Berler ; l’évêque auxiliaire de Strasbourg Johannes Siegrist ; le cosmographe Sebastian Münster ; Valentin Boltz, miniaturiste, coloriste et dramaturge ; ainsi que Conrad Lycosthenes, grammairien et vulgarisateur des sciences.

En 1564, le couvent fut abandonné, après que, dans les derniers temps, il n’y avait plus que deux frères qui l’occupaient. Une première tentative de repeuplement, en 1565, tourna court lorsque des bâtiments conventuels furent sévèrement endommagés par un incendie. On confia alors le couvent à deux prêtres et à un frère convers.

En 1591, le couvent fut repeuplé à l’initiative du bailli de Rouffach, le comte Eberhard de Manderscheid-Blankenheim.

En 1725, les frères furent chargés de l’enseignement du latin, de la syntaxe, de la poésie et de la rhétorique aux garçons de la ville de Rouffach.

Journées européennes du patrimoine 2025 Rouffach Récollets

©Conservatoire du patrimoine religieux en Alsace