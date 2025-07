Exposition Trois cultes pour une République Le droit local et les religions en Alsace Rouffach

11 rue du 4ème RSM Rouffach Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-07-06 14:00:00

fin : 2025-09-22 18:00:00

2025-07-06

Venez découvrir cette exposition du Conservatoire du Patrimoine Religieux en Alsace sur le site des Récollets.

Le statut juridique des cultes en Alsace-Moselle est souvent évoqué et aussi méconnu. Quatre cultes sont régis par un statut particulier ( cultes reconnus ) le culte catholique, les cultes protestants luthérien (Eglise de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine ou ECAAL) et réformé (Eglise réformée d’Alsace et de Lorraine ou ERAL) ces deux unis au sein de l’UEPAL et le culte israélite.

Le Conservatoire du Patrimoine Religieux en Alsace évoquera ce sujet dans son exposition annuelle. L’exposition permettra de créer une interaction entre des objets spécifiques à chaque culte et les conditions propres de l’exercice de la religion dans le cadre du droit local des cultes en Alsace. Cela s’entend des cultes reconnus (catholique, protestant et israélite) par distinction avec les cultes non reconnus (islam, bouddhisme…) qui ne bénéficient pas directement de cette législation.

Survivance du Concordat et d’une histoire particulière, le régime dérogatoire d’Alsace et Moselle permet notamment à l’État de rétribuer les prêtres, pasteurs et rabbins, mais également d’en superviser la nomination. Il permet également aux collectivités de subventionner les lieux de cultes reconnus et non reconnus. Il crée enfin un état d’esprit de collaboration au sein de la société civile entre les instances et organisations religieuses et l’autorité publique.

L’exposition vise à mieux faire connaitre ce droit méconnu, à faire réfléchir sur le sens et l’intérêt d’une conception positive de la laïcité, à percevoir la possibilité d’un vivre ensemble commun à toutes les religions sous la protection de la loi.

Le parcours proposé par le conservatoire inclut l'exposition conçue par la Collectivité européenne d'Alsace sur le droit des cultes.

11 rue du 4ème RSM Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 03 00 accueil@ville-rouffach.fr

English :

Come and discover this exhibition from the Conservatoire du Patrimoine Religieux en Alsace on the Récollets site.

German :

Entdecken Sie diese Ausstellung des Conservatoire du Patrimoine Religieux en Alsace (Konservatorium des religiösen Erbes im Elsass) auf dem Gelände der Récollets.

Italiano :

Venite a scoprire questa mostra del Conservatoire du Patrimoine Religieux en Alsace sul sito di Récollets.

Espanol :

Venga a descubrir esta exposición del Conservatoire du Patrimoine Religieux en Alsace en el recinto de Récollets.

