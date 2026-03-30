Exposition Trois siècles de correspondance Médiathèque La Passerelle Ornans
Exposition Trois siècles de correspondance Médiathèque La Passerelle Ornans mardi 7 avril 2026.
Exposition Trois siècles de correspondance
Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-07
La médiathèque La Passerelle vous propose une exposition de Marion Perrefort, professeur de linguistique à l’université de Franche-Comté.
Pendant plus de 300 ans, les différentes générations de la famille Lambert entretiennent un échange épistolier régulier avec leur famille et le vaste réseau amical et social qu’ils ont su tisser au cours des siècles. Une immense correspondance inédite qui comprend plus de 20 000 lettres.
À travers un ensemble de documents lettres, carnets de voyage, dessins, plans, livres, photographies l’exposition vous convie à découvrir l’ascension sociale de cette dynastie de vignerons devenus des notables influents bien au-delà de Mouthier entre le 17e siècle et le 20e siècle. Une histoire familiale passionnante qui rejoint la grande Histoire. .
Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 38 mediatheque@ornans.fr
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English : Exposition Trois siècles de correspondance
L’événement Exposition Trois siècles de correspondance Ornans a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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