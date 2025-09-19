Exposition Trouble Pictural Lambersart
Exposition Trouble Pictural
avenue du Colysée Lambersart Nord
Début : 2025-09-19 13:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Exposition Trouble pictural #5
La Ville de Lambersart est heureuse d’accueillir pour la 5e édition, une exposition de la Fondation Paul Duhem, Belgique. Une nouvelle fois, plongez dans l’univers riche et foisonnant de l’Art Outsider ! Cette exposition sera l’occasion de mettre en valeur l’artiste Paul Duhem ainsi que des oeuvres gravées rarement exposées. .
avenue du Colysée Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France +33 3 20 00 60 06 culture@ville-lambersart.fr
