Exposition Trouble Pictural Lambersart

Exposition Trouble Pictural

avenue du Colysée Lambersart Nord

Début : 2025-09-19 13:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-19 2025-09-21

Exposition Trouble pictural #5

La Ville de Lambersart est heureuse d’accueillir pour la 5e édition, une exposition de la Fondation Paul Duhem, Belgique. Une nouvelle fois, plongez dans l’univers riche et foisonnant de l’Art Outsider ! Cette exposition sera l’occasion de mettre en valeur l’artiste Paul Duhem ainsi que des oeuvres gravées rarement exposées. .

avenue du Colysée Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France +33 3 20 00 60 06 culture@ville-lambersart.fr

