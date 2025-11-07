Exposition Trouver son île Thionville
Exposition Trouver son île Thionville vendredi 7 novembre 2025.
Exposition Trouver son île
1 place André Malraux Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-07 11:00:00
fin : 2025-12-24 18:00:00
Date(s) :
2025-11-07
Manon Diemer vous propose de parcourir l’exposition à la découverte de planches originales, carnets de recherches et objets d’inspiration, afin de braver l’hiver à la découverte de ses îles secrètes.
Sam 08 nov à 16h Vernissage de l’exposition, rencontre dédicace avec l’artiste, suivie d’un pot de l’amitié.
Manon Diemer est une artiste rochelaise développant un univers poétique mêlant précision documentaire et douceur lumineuse, où nature, mer et architecture se répondent. Illustratrice du carnet de bord Une île est née (éditions Saltimbanques) et du roman fantasy Mur-murs (éditions Sarbacane),Tout public
0 .
1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr
English :
Manon Diemer invites you to explore the exhibition, discovering original plates, research notebooks and inspirational objects, so you can brave winter and discover its secret islands.
Sat 08 Nov at 4pm: Opening of the exhibition, signing session with the artist, followed by a drink.
Manon Diemer is an artist from La Rochelle who has developed a poetic universe combining documentary precision and luminous softness, where nature, sea and architecture meet. Illustrator of the logbook Une île est née (éditions Saltimbanques) and the fantasy novel Mur-murs (éditions Sarbacane),
German :
Manon Diemer lädt Sie ein, die Ausstellung zu durchstöbern und Originalzeichnungen, Notizbücher und Inspirationsobjekte zu entdecken, um dem Winter zu trotzen und seine geheimen Inseln zu entdecken.
Sa 08 Nov um 16h: Vernissage der Ausstellung, Autogrammstunde mit der Künstlerin, gefolgt von einem Umtrunk.
Manon Diemer ist eine Künstlerin aus Rochelle, die ein poetisches Universum entwickelt, das dokumentarische Präzision und sanftes Licht miteinander verbindet, wo Natur, Meer und Architektur aufeinandertreffen. Sie ist Illustratorin des Logbuchs Une île est née (Verlag Saltimbanques) und des Fantasy-Romans Mur-murs (Verlag Sarbacane),
Italiano :
Manon Diemer vi invita a esplorare la mostra e a scoprire illustrazioni originali, taccuini di ricerca e oggetti di ispirazione, per sfidare l’inverno e scoprire le sue isole segrete.
Sabato 08 novembre alle 16:00: inaugurazione della mostra, sessione di autografi con l’artista, seguita da un aperitivo.
Manon Diemer è un’artista di La Rochelle che ha sviluppato un universo poetico che unisce precisione documentaria e morbidezza luminosa, dove natura, mare e architettura si incontrano. Ha illustrato il diario di bordo Une île est née (pubblicato da Saltimbanques) e il romanzo fantasy Mur-murs (pubblicato da Sarbacane),
Espanol :
Manon Diemer le invita a explorar la exposición y descubrir ilustraciones originales, cuadernos de investigación y objetos de inspiración, para que desafíe al invierno y descubra sus islas secretas.
Sábado 08 de noviembre a las 16:00: inauguración de la exposición, sesión de firmas con la artista, seguida de una copa.
Manon Diemer es una artista de La Rochelle que ha desarrollado un universo poético que combina precisión documental y suavidad luminosa, donde naturaleza, mar y arquitectura se encuentran. Ha ilustrado el cuaderno de bitácora Une île est née (publicado por Saltimbanques) y la novela fantástica Mur-murs (publicada por Sarbacane),
