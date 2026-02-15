Exposition Tu joues bien pour une fille La Couronne

Exposition Tu joues bien pour une fille

1 allée des Sports La Couronne Charente

Début : Lundi 2026-03-01

fin : 2026-03-15

Exposition dans le cadre de la Saison Égalité Musiques Actuelles, HF Île-de-France.

1 allée des Sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 29 67 mediatheque@lacouronne.fr

English :

Exhibition as part of the Saison Égalité Musiques Actuelles, HF Île-de-France.

