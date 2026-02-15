Exposition Tu joues bien pour une fille La Couronne
Exposition Tu joues bien pour une fille La Couronne dimanche 1 mars 2026.
Exposition Tu joues bien pour une fille
1 allée des Sports La Couronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-03-01
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-01
Exposition dans le cadre de la Saison Égalité Musiques Actuelles, HF Île-de-France.
.
1 allée des Sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 29 67 mediatheque@lacouronne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition as part of the Saison Égalité Musiques Actuelles, HF Île-de-France.
L’événement Exposition Tu joues bien pour une fille La Couronne a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême