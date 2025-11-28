Exposition Tuftage Médiathèque Tourouvre au Perche

Exposition Tuftage

Médiathèque 10 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Début : 2025-11-28

fin : 2025-12-19

2025-11-28

Le tuftage est une technique qui consiste à confectionner un tapis en insérant parallèlement et en continu différents types de fils dans un support textile. Le nom de “tuftage” vient de l’anglais tuft qui signifie “touffe”. Cette technique, Émile Orange a choisi de la mettre au service de la créativité et de l’expressivité de tous les publics. L’artiste proposera ainsi aux participants une série d’ateliers d’expérimentation plastique, de prise de notes et de dessin, pour aboutir collectivement à la création de deux objets uniques deux tapis en laine fabriqués sur mesure ! Les Cordiants travailleront également sur des cadres tuftés et sur des t-shirts peints.

Les tapis que conçoit l’artiste offrant un espace idéal pour la lecture, nous aurons le plaisir de travailler en partenariat avec une médiathèque du territoire.

Vernissage le vendredi 28 novembre à 18h .

Médiathèque 10 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 84 99 91 mediation.ec@lacornedor.fr

