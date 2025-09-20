Exposition Tuilerie de Bezanleu Treuzy-Levelay

Exposition Tuilerie de Bezanleu Treuzy-Levelay samedi 20 septembre 2025.

Exposition 20 et 21 septembre Tuilerie de Bezanleu Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le collectif de sculpteurs Dix de Terre en résidence à la Tuilerie de Bezanleu depuis septembre 2024 exposera cette année dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 300 oeuvres dans des installations in situ.

L’attachement de l’association à mettre en valeur le patrimoine de notre région a trouvé dans cette ancienne fabrique de briques et de tuiles un lieu privilégié pour dialoguer avec des sculptures en terre cuites, également en papier, ainsi que des mosaïques et matériaux mixtes.

Tuilerie de Bezanleu 7 chemin de la Tuilerie 77710 Treuzy-Levelay Treuzy-Levelay 77710 Bezanleu Seine-et-Marne Île-de-France Ancienne tuilerie où l’on peut encore voir les vestiges des procédés de fabrication artisanale.

Le collectif de sculpteurs Dix de Terre en résidence à la Tuilerie de Bezanleu depuis septembre 2024 exposera cette année dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 300 oeuvres dans des in …

Dix de Terre