Exposition « Tulle, épopée des Nez-Noirs » Cité de l’accordéon et des patrimoines Tulle

Exposition « Tulle, épopée des Nez-Noirs » 20 et 21 septembre Cité de l'accordéon et des patrimoines Corrèze

Accès gratuit dans la limite des capacités d’accueil.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le parcours Manufacture d’armes s’enrichit à l’occasion de ces journées d’une exposition autour du projet mené par les Amis du Patrimoine de l’Armement de Tulle (APAT) : celui de la création d’une bande dessinée. Depuis des mois, ces anciens de la Manu, membres de l’association, confient leurs précieux souvenirs au dessinateur tulliste Marc Kerjouan chargé de les mettre en images. Vous pourrez suivre l’enfance d’un futur Nez-Noir à travers les premières planches de l’auteur, ses études et dessins préparatoires.

Cité de l'accordéon et des patrimoines Place Maschat, 19000 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine Au cœur du centre historique de Tulle, la cité de l'accordéon et des patrimoines est installée dans le bâtiment de l'ancienne Banque de France, entièrement transformé pour accueillir collections et visiteurs. Plus qu'un musée, la cité est un lieu de découverte et de partage autour de l'histoire et des savoir-faire de la ville.

Trois parcours permanents s’offrent aux visiteurs entre découverte de l’accordéon, dentelle en poinct de Tulle et histoire de la Manufacture d’armes. Nous recommandons aux visiteurs de stationner au parking Saint-Pierre situé à 10 minutes à pied de la cité. Parking gratuit le samedi, fermé le dimanche.

© Marc Kerjouan