Exposition TZA 2026 Maison de quartier La Bellangerais Rennes 26 janvier – 12 février Ille-et-Vilaine

Comme tous les ans depuis une dizaine d’années, la Maison de Quartier la Bellangerais est partenaire des centres sociaux et, en particulier le centre social de Maurepas, pour accueillir les talents cachés des habitants dans le cadre du festival Talents Z’Anonymes.

Venez découvrir ces talents dans la galerie du patio.

N’hésitez pas à vous balader dans le quartier pour découvrir les différents lieux du festival (centre social de Maurepas, bibliothèque de Maurepas, MJC Grand Cordel, Cabinet photographique, centre socioculturel des Longs Prés, Maison de Quartier la Bellangerais ).

Du 26 JANVIER au 12 FEVRIER 2026. Dates d’expo différentes selon les lieux ( consultez le programme ci-dessous)

[https://centres-sociaux-rennais.org/wp-content/uploads/2026/01/programme-des-talents-zanonymes-2026.pdf](https://centres-sociaux-rennais.org/wp-content/uploads/2026/01/programme-des-talents-zanonymes-2026.pdf)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-26T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-12T18:00:00.000+01:00

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



