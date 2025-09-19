Exposition « Udazken’art : les penas s’ouvrent à l’art » Halles de Bayonne Bayonne

Exposition « Udazken’art : les penas s’ouvrent à l’art » 19 – 21 septembre Halles de Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Pour la neuvième année consécutive, les peñas s’ouvrent aux artistes lors des Journées Européennes du Patrimoine. Venez découvrir une soixantaine d’artistes locaux amateurs ou éclairés, dans des lieux historiques et de caractères. Vous passerez un moment ludique, convivial, dans ces peñas où les vieilles pierres mettent en valeur les réalisations artistiques, sculptures, peintures, etc… d’art moderne ou plus classique. Les artistes seront présents et à votre écoute pour échanger.

Programme complet disponible en septembre sur Facebook et Instagram : @udazkenart

Halles de Bayonne Halles de Bayonne, Quai Dominique Roquebert, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Journées européennes du patrimoine 2025

© Chantal Bertani