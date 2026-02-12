EXPOSITION UKRAINE, LA RÉSILIENCE EN IMAGES Montpellier

EXPOSITION UKRAINE, LA RÉSILIENCE EN IMAGES

1 place Georges Frêche Montpellier Hérault

Début : 2026-02-13

fin : 2026-03-12

2026-02-13

Exposition événement Ukraine, la résilience en images ! du 13 février au 12 mars 2026

Produite par Hémisphères Editions, cette exposition de 28 tirages est le fruit du travail de 4 photographes engagés Niels Ackermann, Yana Sidásh, Emre Çaylak, Serhii Korovayny, témoins du quotidien de tout un peuple et de sa force de résilience.

Salle Danielle Miterrand (hall de l’Hôtel de Ville)

Entrée libre

Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Jeudi de 10h à 19h .

1 place Georges Frêche Montpellier 34070 Hérault Occitanie

English :

Ukraine, resilience in pictures exhibition event! February 13 to March 12, 2026

Produced by Hémisphères Editions, this exhibition of 28 prints is the fruit of the work of 4 committed photographers: Niels Ackermann, Yana Sidásh, Emre Çaylak and Serhii Korovayny, who bear witness to the daily lives of an entire people and their resilience.

