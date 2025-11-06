Exposition Umunyana Amiens

Exposition Umunyana

3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 13:30:00

fin : 2025-11-25 19:00:00

Date(s) :

2025-11-06 2025-11-25 2025-11-26

Cédric Mizero.

Cédric Mizero donne à son art une voix d’amour du 6 novembre au 18 décembre.

En partenariat avec le festival d’Automne de Paris, le Safran accueille l’installation immersive de l’artiste rwandais Cédric Mizero, grand artisan du changement culturel dans son pays. Son travail a la capacité de fusionner le local et le global en un message universel et profondément humain. Il communique des récits complexes par le biais de vêtements, et sa pratique est véritablement puridisciplinaire photographie, film, installation spatiale, mode et objets. Cet espace est une célébration optimiste et joyeuse de sa culture et des personnes qui l’incarnent. Il fait preuve d’une grande générosité d’esprit et de coeur dans tous les aspects de sa pratique, considérant chaque projet comme une occasion d’apprendre, de partager et de créer des liens sociaux et culturels.

Vernissage 6 novembre à 18h30 accompagné d’une performance de chant.

Visite guidée mardi 25 novembre à 18h.

Visite pic-nic mercredi 26 novembre à 12h30.

International Fashion Showcase pour la Mention Spéciale du Prix de Curation.

En partenariat avec la Frac Picardie et le Festival d’Automne.

FILM/PHOTOGRAPHIE/TEXTILE

3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

English :

Cédric Mizero.

Cédric Mizero gives his art a voice of love November 6 to December 18.

In partnership with the Festival d’Automne de Paris, Le Safran is hosting an immersive installation by Rwandan artist Cédric Mizero, one of the leading architects of cultural change in his country. His work has the ability to fuse the local and the global into a universal and profoundly human message. He communicates complex narratives through clothing, and his practice is truly puridisciplinary: photography, film, spatial installation, fashion and objects. This space is an optimistic and joyful celebration of his culture and the people who embody it. He shows great generosity of spirit and heart in all aspects of his practice, seeing each project as an opportunity to learn, share and create social and cultural links.

Vernissage November 6 at 6:30pm, accompanied by a singing performance.

Guided tour Tuesday, November 25 at 6pm.

Picnic visit Wednesday, November 26 at 12:30 pm.

International Fashion Showcase for the Curation Award Special Mention.

In partnership with Frac Picardie and Festival d’Automne.

FILM/PHOTOGRAPHY/TEXTILE

German :

Cedric Mizero.

Cédric Mizero gibt seiner Kunst eine Stimme der Liebe vom 6. November bis 18. Dezember.

In Partnerschaft mit dem Festival d’Automne de Paris beherbergt das Safran die immersive Installation des ruandischen Künstlers Cédric Mizero, der ein großer Verfechter des kulturellen Wandels in seinem Land ist. Seine Arbeit hat die Fähigkeit, das Lokale und das Globale zu einer universellen und zutiefst menschlichen Botschaft zu verschmelzen. Er kommuniziert komplexe Erzählungen durch Kleidung und seine Praxis ist wahrhaft puridisziplinär: Fotografie, Film, Rauminstallation, Mode und Objekte. Dieser Raum ist eine optimistische und fröhliche Feier seiner Kultur und der Menschen, die sie verkörpern. Er zeigt in allen Aspekten seiner Praxis einen großzügigen Geist und ein großes Herz und betrachtet jedes Projekt als eine Gelegenheit zu lernen, sich auszutauschen und soziale und kulturelle Verbindungen zu schaffen.

Vernissage 6. November um 18.30 Uhr begleitet von einer Gesangsdarbietung.

Geführte Besichtigung Dienstag, 25. November um 18 Uhr.

Picknick-Besuch Mittwoch, 26. November um 12.30 Uhr.

International Fashion Showcase für die Special Mention des Kuratorenpreises.

In Partnerschaft mit der Frac Picardie und dem Festival d’Automne.

FILM/FOTOGRAFIE/TEXTIL

Italiano :

Cédric Mizero.

Cédric Mizero dà alla sua arte una voce d’amore dal 6 novembre al 18 dicembre.

In collaborazione con il Festival d’Autunno di Parigi, il Safran ospita un’installazione immersiva dell’artista ruandese Cédric Mizero, uno dei principali artefici del cambiamento culturale nel suo Paese. Il suo lavoro ha la capacità di fondere il locale e il globale in un messaggio universale e profondamente umano. Comunica narrazioni complesse attraverso l’abbigliamento, e la sua pratica è veramente puridisciplinare: fotografia, film, installazioni spaziali, moda e oggetti. Questo spazio è una celebrazione ottimistica e gioiosa della sua cultura e delle persone che la incarnano. L’artista dimostra una grande generosità di spirito e di cuore in tutti gli aspetti della sua pratica, considerando ogni progetto come un’opportunità per imparare, condividere e creare legami sociali e culturali.

Inaugurazione 6 novembre alle 18.30, accompagnata da una performance canora.

Visita guidata martedì 25 novembre alle 18.00.

Visita con picnic mercoledì 26 novembre alle 12.30.

Vetrina internazionale di moda per la Menzione Speciale del Premio Curation.

In collaborazione con il Frac Picardie e il Festival d’Automne.

FILM/FOTOGRAFIA/TESSILE

Espanol :

Cédric Mizero.

Cédric Mizero da a su arte una voz de amor del 6 de noviembre al 18 de diciembre.

En colaboración con el Festival de Otoño de París, el Safran acoge una instalación inmersiva del artista ruandés Cédric Mizero, uno de los principales artífices del cambio cultural en su país. Su obra tiene la capacidad de fusionar lo local y lo global en un mensaje universal y profundamente humano. Comunica narrativas complejas a través de la ropa, y su práctica es verdaderamente puridisciplinar: fotografía, cine, instalación espacial, moda y objetos. Este espacio es una celebración optimista y alegre de su cultura y de las personas que la encarnan. Muestra una gran generosidad de espíritu y corazón en todos los aspectos de su práctica, viendo cada proyecto como una oportunidad para aprender, compartir y crear vínculos sociales y culturales.

Inauguración: 6 de noviembre a las 18.30 horas, con actuación de canto.

Visita guiada: martes 25 de noviembre a las 18.00 horas.

Picnic el miércoles 26 de noviembre a las 12.30.

Desfile internacional de moda para la Mención Especial del Premio de Comisariado.

En colaboración con el Frac Picardie y el Festival d’Automne.

CINE/FOTOGRAFÍA/TEXTIL

