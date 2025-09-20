EXPOSITION Un âge d’or en Haute-Brie le XIIe siècle Château-Thierry
EXPOSITION Un âge d’or en Haute-Brie le XIIe siècle
14 Rue Jean de La Fontaine Château-Thierry Aisne
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Plongez au cœur du Moyen Âge et découvrez la richesse historique de la Haute-Brie au XIIe siècle, une période souvent considérée comme un véritable âge d’or.
Quand ?
– Samedi 20 septembre 2025 de 10 h à 18 h
– Dimanche 21 septembre 2025 de 14 h à 18 h
Où ?
À la Société historique et archéologique de Château-Thierry, située au 14 rue Jean de La Fontaine, 02400 Château-Thierry.
Accès libre et gratuit Une occasion unique de voyager dans le temps et de redécouvrir le patrimoine local !
Organisé dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine par la Société historique et archéologique de Château-Thierry.
14 Rue Jean de La Fontaine Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France shact@laposte.net
