Exposition Un an en Amérique du Sud Centre Socio-Culturel Nueil-les-Aubiers

Exposition Un an en Amérique du Sud

Centre Socio-Culturel 9 Place de la Girainerie Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-10

Envie de voyage… Découvrez la magnifique exposition photo de Rémy Godet, Un an en Amérique du Sud .

Originaire de Combrand, Rémy est photographe et vidéaste indépendant. L’année de ses 28 ans, il prend la décision de partir un an en Amérique du Sud. Il traverse 8 pays de ce continent Brésil, Uruguay, Argentine, Chili, Pérou, Équateur, Colombie et Bolivie. Ses destinations lui ont permis de capter de sublimes paysages, de riches découvertes et de rencontrer différentes cultures.

Ouverture Samedi et dimanche de 14h00 à 17h30 et aux horaires d’ouverture du C.S.C. pour le reste de la semaine. .

Centre Socio-Culturel 9 Place de la Girainerie Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 42 10 accueil.nueilaubiers@csc79.org

