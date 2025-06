Exposition « Un animal, des animaux » réalisée par la fondation 30 Millions d’amis. Médiathèque Odette Dubarry Buchelay 8 juillet 2025 10:00

Exposition « Un animal, des animaux » réalisée par la fondation 30 Millions d’amis. 8 – 26 juillet Médiathèque Odette Dubarry Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-08T10:00:00 – 2025-07-08T19:00:00

Fin : 2025-07-26T10:00:00 – 2025-07-26T19:00:00

Cette exposition propose un tour d’horizon de nos connaissances sur les animaux (biologie, éthologie, classification…), sur leurs émotions et leur sensibilité. Elle rappelle que des lois les protègent, et qu’il est possible d’agir pour venir en aide à ceux qui en ont besoin.

Médiathèque Odette Dubarry 16 rue Pasteur 78200 Buchelay Buchelay 78200 Yvelines Île-de-France 0130925774 https://buchelay.bibliossimo.pro/ https://www.facebook.com/LaMediathequeDeBuchelay

©Mairie de Buchelay