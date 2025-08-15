Exposition « Un autre monde » par Laeticia Ricci Chateau de Mussel Valserhône
Exposition « Un autre monde » par Laeticia Ricci Chateau de Mussel Valserhône vendredi 15 août 2025.
Exposition « Un autre monde » par Laeticia Ricci
Chateau de Mussel 129 Route d`Ochiaz Valserhône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-15 15:00:00
fin : 2025-08-23 18:57:00
Date(s) :
2025-08-15
Le thème de cette exposition photo est « De l’ordinaire à l`onirique »
.
Chateau de Mussel 129 Route d`Ochiaz Valserhône 01200 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 48 68 65 alleeserraval@aol.com
English :
The theme of this photo exhibition is « From the ordinary to the dreamlike »
German :
Das Thema dieser Fotoausstellung lautet « Vom Gewöhnlichen zum Traumhaften »
Italiano :
Il tema di questa mostra fotografica è « Dall’ordinario all’onirico »
Espanol :
El tema de esta exposición fotográfica es « De lo ordinario a lo onírico »
L’événement Exposition « Un autre monde » par Laeticia Ricci Valserhône a été mis à jour le 2025-08-11 par Terre Valserhône Tourisme