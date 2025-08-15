Exposition « Un autre monde » par Laeticia Ricci Chateau de Mussel Valserhône

Exposition « Un autre monde » par Laeticia Ricci

Chateau de Mussel 129 Route d`Ochiaz Valserhône Ain

Début : 2025-08-15 15:00:00
fin : 2025-08-23 18:57:00

2025-08-15

Le thème de cette exposition photo est « De l’ordinaire à l`onirique »
Chateau de Mussel 129 Route d`Ochiaz Valserhône 01200 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 48 68 65  alleeserraval@aol.com

English :

The theme of this photo exhibition is « From the ordinary to the dreamlike »

German :

Das Thema dieser Fotoausstellung lautet « Vom Gewöhnlichen zum Traumhaften »

Italiano :

Il tema di questa mostra fotografica è « Dall’ordinario all’onirico »

Espanol :

El tema de esta exposición fotográfica es « De lo ordinario a lo onírico »

