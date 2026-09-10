Exposition « Un blanc manteau d’églises, édifices chrétiens en occident (1er-15e siècles) », Archives départementales du Nord, Lille

Informations pratiques

Exposition « Un blanc manteau d’églises, édifices chrétiens en occident (1er-15e siècles) » 19 et 20 septembre Archives départementales du Nord Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette exposition conçue par le service départemental archéologie et patrimoine vous propose une découverte des édifices chrétiens en occident du 1er au 15e siècle.

Vous découvrirez l’évolution architecturale de ces lieux de culte, en lieu avec les événements de leur époque, et pourquoi le moine Raoul Glaber écrit que le sol français se couvre d’un « un blanc manteau d’églises » à partir de l’an mil.

Samedi de 14 h à 19 h

Dimanche de 10 h à 18 h

Visite libre (sans réservation)

Archives départementales du Nord 22 rue Saint-Bernard, 59000 Lille Lille 59037 Wazemmes Nord Hauts-de-France

JEP 2026 – Découvrez l’évolution architecturale des lieux de culte.

© Service départemental archéologie et patrimoine