Péchabou

EXPOSITION UN CERTAIN REGARD SUR L’ASIE

Médiathèque Pécha’bouquine Péchabou Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 11:00:00

fin : 2026-05-16 12:30:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-07 2026-05-09 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-16 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-23 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-30 2026-06-01 2026-06-02

Cette exposition vous entraînera dans des aventures passionnées et exotiques, à la découverte du continent asiatique

La Médiathèque départementale vous propose cette exposition photographique, création de Pyrénées Entomologie. Après un raid vers les jardins près des cieux de l’arc himalayen, cette expédition vous emmènera à la rencontre de l’univers légendaire des tribus de Nouvelle-Guinée, sans oublier la découverte inédite des trésors de l’ancien royaume des épices… Cette expédition au cœur de ce paradis terrestre a suscité des rencontres surprenantes, vives et tendres qui contribuent à faire d’Un certain regard sur l’Asie le plus passionnant des récits de voyage et le plus précieux des guides.

Tout public à partir de 12 ans .

Médiathèque Pécha’bouquine Péchabou 31320 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 27 80 51

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English :

This exhibition will take you on passionate and exotic adventures to discover the Asian continent

L’événement EXPOSITION UN CERTAIN REGARD SUR L’ASIE Péchabou a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE