Exposition « Un cerveau pour apprendre » Médiathèque de Gap Gap

Exposition « Un cerveau pour apprendre » 3 et 4 octobre Médiathèque de Gap Hautes-Alpes

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque

Début : 2025-10-03T13:30:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Plongez dans l’univers fascinant du cerveau !

Découvrez son anatomie, les secrets de la mémoire, ainsi que le rôle des émotions et leurs impacts sur le cerveau. À travers trois modules interactifs, explorez comment votre cerveau fonctionne et apprend : vous allez être surpris !

Exposition en partenariat avec Gap Science Animation 05.

Visible dans le secteur documentaire adulte.

Médiathèque de Gap 137 Boulevard Georges Pompidou, 05000 Gap, France Gap 05000 Fontreyne Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492532673 http://www.mediatheque-gap.fr

Adobe stock