Exposition un dialogue entre art et gastronomie Martrin

Exposition un dialogue entre art et gastronomie

Rue de La Caminada Martrin Aveyron

Début : Dimanche 2025-09-21

fin : 2025-10-04

2025-09-21 2025-09-28 2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25 2025-11-02 2025-11-09 2025-11-16 2025-11-23 2025-11-30 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21

Cette exposition explore les liens sensibles et créatifs entre les arts visuels et l’univers culinaire.

Un dialogue entre art et gastronomie.

Visite libre. .

Rue de La Caminada Martrin 12550 Aveyron Occitanie +33 6 18 21 47 57

English :

This exhibition explores the sensitive and creative links between the visual arts and the culinary world.

German :

Diese Ausstellung erkundet die sensiblen und kreativen Verbindungen zwischen den visuellen Künsten und der kulinarischen Welt.

Italiano :

Questa mostra esplora i legami sensibili e creativi tra le arti visive e il mondo culinario.

Espanol :

Esta exposición explora los vínculos sensibles y creativos entre las artes visuales y el mundo culinario.

