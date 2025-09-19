Exposition « Un fantôme ne se montre jamais nu » Moulin des arts Saint-Rémy

Exposition « Un fantôme ne se montre jamais nu » Moulin des arts Saint-Rémy vendredi 19 septembre 2025.

Exposition « Un fantôme ne se montre jamais nu » 19 – 21 septembre Moulin des arts Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition « Un fantôme ne se montre jamais nu »

Deux artistes, deux univers à première vue très différents : les films courts et fragmentaires de Cécile Dumas, les compositions graphiques précises d’Anthea Lubat. Et pourtant, un même jeu d’ombres et de silences, de suggestions et de mystère.

Leurs œuvres ne livrent pas tout d’un coup. Elles invitent à regarder de plus près, à imaginer ce qui n’est pas montré, à ressentir ce qui flotte entre les lignes et les images.

Une exposition où chacun·e est libre de projeter ses rêves, ses souvenirs, ses propres histoires.

Un fantôme ne se montre jamais nu : à vous de découvrir ce qu’il cache…

Moulin des arts 2 place de l’église, 12200 Saint Rémy Saint-Rémy 12200 Aveyron Occitanie https://www.atelier-blanc.org/ Entre Villefranche de Rouergue et Villeneuve d’Aveyron, Le Moulin des Arts se situe au coeur du village de Saint Rémy, sur la place centrale enserrée par le château et l’église romane.

L’espace d’art occupe les murs d’un ancien moulin à eau qui a conservé sa machinerie d’origine. La bâtisse, restaurée et mise à disposition par la commune de Saint Rémy, s’offre aux expositions programmées et animées par l’Atelier Blanc.

Trois expositions par an s’ouvrent au public de mars à fin décembre, dont le Prix de la Jeune Création.

Le Moulin des Arts de Saint-Rémy accueille des artistes en résidence, en lien avec les expositions programmées et le Prix de la Jeune Création. L’appartement-atelier situé au second étage est mis à disposition pour plusieurs semaines selon les projets. Il est à la fois logement et espace de création. Des temps de rencontres et de restitution sont organisés pour chaque artiste accueilli.

Cécile Dumas réalise des films courts, des formes plutôt narratives et parcellaires. Dans chacune de ses productions, c’est un fragment d’une histoire plus vaste qui nous est donné à voir, dont nous …

© Anthea Lubat

© Cécile Dumas