L’hôtel de Ville de Nancy, l’édifice majeur de la place Stanislas, inscrite en 1983 par l’UNESCO, comme ses deux places voisines, au patrimoine mondial de l’Humanité, n’est pas qu’une réalisation du 18e siècle. Cet ensemble municipal résulte pour ses deux tiers de travaux menés entre 1937 et 1964. Dans les années 1930, La Ville de Nancy souhaite étendre ses services administratifs sur tout l’Îlot compris entre l’édifice d’Emmanuel Héré et la rue Pierre-Fourier. Deux problématiques sont alors plus particulièrement à résoudre , celle d’une jonction fonctionnelle entre l’existant et l’extension, et celle du style à retenir. Ce sont deux jeunes architectes, Roger Mienville et Robert Parisot qui vont in fine répondre à la demande par une réalisation monumentale de l’Art déco finissant, permettant un raccord élégant avec l’architecture du 18e siècle. Mais la genèse du projet ne sera pas simple, ni surtout sa mise en œuvre, interrompue par la guerre et contrariée par des désordres rencontrés en raison de l’instabilité du terrain, et qui ne s’achèvera qu’en 1964 . L’ensemble sera quelque peu dénaturé dans les années qui suivront en raison de l’évolution des besoins des services. Il fera l’objet, entre 1992 et 1997, d’une restauration méticuleuse par le cabinet François-Henrion, chargé par ailleurs du réaménagement de la salle des mariages et de l’installation de l’Office de tourisme. C’est toute cette histoire que retrace l’exposition à travers maquettes, photos et dessins d’architecte.Tout public

Place Stanislas DESTINATION NANCY OFFICE DE TOURISME Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Nancy’s Hôtel de Ville, the main building on Place Stanislas, which, like its two neighboring squares, was declared a World Heritage Site by UNESCO in 1983, is not just an 18th-century achievement. Two-thirds of this municipal complex was built between 1937 and 1964. In the 1930s, the City of Nancy wanted to extend its administrative services over the entire block between Emmanuel Héré’s building and rue Pierre-Fourier. Two issues in particular had to be resolved: the functional junction between the existing building and the extension, and the choice of style. In the end, two young architects, Roger Mienville and Robert Parisot, responded to the demand with a monumental late Art Deco design that elegantly blended in with the 18th century architecture. But the genesis of the project was not straightforward, and neither was its implementation, which was interrupted by the war and hampered by problems caused by the instability of the land, and was not completed until 1964. In the years that followed, the complex was somewhat altered by the changing needs of the departments. Between 1992 and 1997, it was meticulously restored by the François-Henrion firm, which was also responsible for refurbishing the marriage hall and installing the tourist office. The exhibition retraces this history through models, photos and architectural drawings.

