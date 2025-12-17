Exposition | Un Lieu, des Œuvres Dire le Corps Médiathèque Bellou-en-Houlme

Exposition | Un Lieu, des Œuvres Dire le Corps

Médiathèque 3 Place de l’Église Bellou-en-Houlme Orne

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-08

fin : 2026-02-14

2026-01-08

Créée en 1986, la collection du FDAC propose un panorama de la création contemporaine, riche aujourd’hui de plus de 500 œuvres acquises auprès de 100 artistes confirmés ou en devenir. Peintures, dessins, gravures, collages, photographies, sculptures, céramiques, pâtes de verre…

Au travers des expositions Un Lieu, des Œuvres, le département de l’Orne partage la richesse de ses acquisitions. .

Médiathèque 3 Place de l’Église Bellou-en-Houlme 61330 Orne Normandie

