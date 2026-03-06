Exposition “Un moment d’évasion” rue du 19 Mars 1962 Plouénan

Exposition “Un moment d’évasion”

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère

Début : 2026-04-03

fin : 2026-05-02

Une dizaine de membres de l’association Les Amis des Arts de Plouzévédé vont exposer leurs travaux de peinture à l’huile et à l’acrylique. Des planches photos seront visibles toute la période de l’exposition afin de découvrir les secrets de fabrication de ces œuvres.

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47

