Exposition “Un moment d’évasion” rue du 19 Mars 1962 Plouénan

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère
Début : 2026-04-03
fin : 2026-05-02
2026-04-03
Une dizaine de membres de l’association Les Amis des Arts de Plouzévédé vont exposer leurs travaux de peinture à l’huile et à l’acrylique. Des planches photos seront visibles toute la période de l’exposition afin de découvrir les secrets de fabrication de ces œuvres.
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .
rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47
