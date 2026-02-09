Exposition “Un monde à soie”

Square Jean Ségalat Decazeville Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-02

Office de Tourisme Decazeville du lundi au vendredi 10h 12h30 et 14h 18h ; samedi 10h 12h30 et 14h 17h

“Un monde à soie” photographies d’Eric Trouvé. Elles sont mal aimées, elles nous entourent pourtant dans notre quotidien. Je vous invite, par cette exposition photographique, à vous approcher des araignées, à vous laisser émerveiller par quelques détails et leurs étonnantes attitudes. Graciles, ingénieuses, sensibles et patientes. Certaines sont plus actives la nuit et sont donc de bonnes compagnes pour les boulangers. C’est donc en travaillant que j’ai pris l’habitude de les observer et d’en tirer quelques portraits.

Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 43 18 36 .

Square Jean Ségalat Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 18 36 tourisme@decazeville-communaute.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition “Un monde à soie” Decazeville a été mis à jour le 2026-02-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)