Exposition Un monde de lumières Christian Biard à la P’tite Galerie La P’tite Galerie Châteaugiron

Exposition Un monde de lumières Christian Biard à la P'tite Galerie

La P'tite Galerie 2 rue Nationale Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-06-03

Christian Biard exprime une peinture étonnante du paysage. Partant d’une vision première, il peint une magie de lumière. Il réussit la fusion de ressentis d’un ici et d’un au-delà. Il assume la voie d’une peinture inédite ou l’œuvre est construite d’intensité et d’éclats. Son style redéfinit le sens de la peinture pour faire de la lumière la principale couleur. Sa vision esthétique apporte un supplément d’âme à la peinture. Ses tableaux sont vibrants d’émotions et de beauté. .

La P'tite Galerie 2 rue Nationale Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne

