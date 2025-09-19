Exposition « Un pape du Gévaudan : Guillaume de Grimouard » Château de Grizac

Exposition « Un pape du Gévaudan : Guillaume de Grimouard » Château de Grizac vendredi 19 septembre 2025.

Exposition « Un pape du Gévaudan : Guillaume de Grimouard » 19 – 21 septembre Château de Grizac Lozère

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

C’est en terre cévenole que vous pouvez découvrir l’histoire de l’une de ses vieilles familles, dont un membre devint illustre dans toute l’Europe.

Il s’agit du pape Urbain V, avant-dernier pape d’Avignon, qui, en huit ans, poursuivit la rude tâche de la réforme de l’Église et développa l’instruction des jeunes.

Château de Grizac Grizac, 48220 Le Pont-de-Montvert 48220 Le Pont-de-Montvert Lozère Occitanie 06 24 08 69 69 Ce petit château fort construit fin XIIIe siècle est situé sur un éperon rocheux au-dessus des gorges du Rampousel. L’essentiel de la construction médiévale a été bâti au milieu du XIVe siècle et sans doute agrandi au XVe siècle. En 1309 y naquit Guillaume Grimoard qui devint pape en 1362 sous le nom d’Urbain V, et qui y passa une partie de son enfance.

L’édifice est abandonné à la fin du XVe siècle. Du XVIIe au XIXe siècle, d’importantes transformations sont réalisées et, au XIXe siècle, le domaine se transforme en exploitation agricole et en école communale. La structure principale de l’édifice est de plan rectangulaire et se compose de différents bâtiments : tour de guet, bâtiment agricole, corps central… Autour de cet ensemble, des vestiges de dispositifs défensifs peuvent être reconnus.

Aujourd’hui, le château appartient à la comtesse de Laubespin. 20 du Bleymard à Barre-des-Cévennes.

C’est en terre cévenole que vous pouvez découvrir l’histoire de l’une de ses vieilles familles, dont un membre devint illustre dans toute l’Europe.

© Gilda de Cumond