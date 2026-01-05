Exposition Un périple (dessiné) en Irlande par Didier Locicero Rue de l’Ancien Hôpital La Ciotat

Exposition Un périple (dessiné) en Irlande par Didier Locicero

Du 20/01 au 14/02/2026 le jeudi et vendredi de 13h à 18h. Le mardi de 9h à 13h. Le mercredi de 9h à 18h. Le samedi de 10h à 18h. Rue de l’Ancien Hôpital Médiathèque Municipale Simone Veil La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-01-20

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-01-20

Cette exposition de carnets de voyages, réalisés lors d’un séjour de deux semaines en Irlande, vous permet de découvrir l’île d’Émeraude à travers le regard et les émotions d’un voyageur passionné de croquis.

Pendant deux semaines, Didier Locicero a sillonné les routes irlandaises, carnet à la main, afin d’immortaliser paysages, rencontres et instants précieux. L’exposition un périple (dessiné) en Irlande n’est pas seulement le témoignage graphique d’un séjour c’est une invitation à ralentir, à observer, à s’imprégner de l’instant présent et à raconter, à son tour, ses propres voyages autrement.



A propos de l’artiste..

Didier Locicero est diplômé des Beaux-Arts et pratique la peinture ainsi que le dessin depuis plus de cinquante ans. Son travail de plasticien puise son inspiration aussi bien dans ses voyages que dans la culture méditerranéenne, offrant ainsi une vision originale de ces univers. Ses œuvres, parsemées de mots, de signes et de symboles parfois déchiffrables, parfois issus d’un répertoire personnel créent un espace poétique propice à l’introspection et à l’évasion intérieure du spectateur.

Partisan du dessin réalisé sur le vif, Didier Locicero a réalisé de nombreux carnets de voyage ainsi que des carnets de jazz, témoignant de son engagement pour l’observation directe et l’exploration artistique du monde qui l’entoure.



Conférence et visite guidée de l’exposition

samedi 24 janvier de 14h30 à 16h

public ado-adulte, sur inscription.

Didier Locicero présente son travail d’artiste et vous accompagne ensuite pour une visite guidée autour des œuvres installées dans la médiathèque. .

Rue de l’Ancien Hôpital Médiathèque Municipale Simone Veil La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 70 60 mediatheque@mairie-laciotat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This exhibition of travel journals, created during a two-week stay in Ireland, allows you to discover the Emerald Isle through the eyes and emotions of a traveller who is passionate about sketching.

L’événement Exposition Un périple (dessiné) en Irlande par Didier Locicero La Ciotat a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme de La Ciotat