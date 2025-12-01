Exposition un petit creux Musée greuze Tournus

Exposition un petit creux

Musée greuze 21 Rue de l'hôpital Tournus Saône-et-Loire

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-18

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-17 2025-12-18

Le jeudi 11 décembre à 17h aura lieu l’inauguration de l’exposition: un petit creux portant sur les injustices alimentaires. Celle ci sera suivie d’un buffet convivial.

Nous vous attendons nombreux pour cet événement pour l’aboutissement de ce projet. .

Musée greuze 21 Rue de l'hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire

