Exposition un petit creux Musée greuze Tournus

Musée greuze 21 Rue de l’hôpital Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-12 13:30:00
fin : 2025-12-18 18:00:00

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-17 2025-12-18

Le jeudi 11 décembre à 17h aura lieu l’inauguration de l’exposition: un petit creux portant sur les injustices alimentaires. Celle ci sera suivie d’un buffet convivial.
Nous vous attendons nombreux pour cet événement pour l’aboutissement de ce projet.   .

Musée greuze 21 Rue de l’hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 46 72 81  axellemathias@gmail.com

