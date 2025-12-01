Exposition un petit creux Musée greuze Tournus
Exposition un petit creux Musée greuze Tournus vendredi 12 décembre 2025.
Exposition un petit creux
Musée greuze 21 Rue de l’hôpital Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 13:30:00
fin : 2025-12-18 18:00:00
Date(s) :
2025-12-12 2025-12-13 2025-12-17 2025-12-18
Le jeudi 11 décembre à 17h aura lieu l’inauguration de l’exposition: un petit creux portant sur les injustices alimentaires. Celle ci sera suivie d’un buffet convivial.
Nous vous attendons nombreux pour cet événement pour l’aboutissement de ce projet. .
Musée greuze 21 Rue de l’hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 46 72 81 axellemathias@gmail.com
English : Exposition un petit creux
L’événement Exposition un petit creux Tournus a été mis à jour le 2025-12-03 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II