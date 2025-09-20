Exposition : un plan relief vous raconte l’histoire militaire de Perpignan La Poudrière Perpignan

Exposition : un plan relief vous raconte l’histoire militaire de Perpignan 20 et 21 septembre La Poudrière Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Exposition proposée par la Ville d’art et d’histoire de Perpignan, à découvrir dans le cadre singulier de la Poudrière.

Entre batailles et sièges épiques, l’histoire militaire de la ville se dévoile à travers documents, objets et maquettes.

Pièce maîtresse de l’exposition : la copie grandeur nature du plan-relief de Perpignan, commandé par Vauban en 1686 pour Louis XIV. Une plongée passionnante dans le passé stratégique de la cité catalane.

Perpignan fut une ville militaire disputée entre la France et l'Espagne du XVe au XVIIe siècle.

Édifié sous Vauban, ce bâtiment est la seule des nombreuses poudrières destinées à servir l’artillerie de la place-forte, qui subsiste encore.

Aujourd’hui, il accueille un centre d’exposition autour de l’histoire militaire de Perpignan.

️ Perpignan, place forte !

