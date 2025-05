Exposition Un point de vue sans chaises – Galerie du Tableau Marseille 6e Arrondissement, 12 mai 2025 10:30, Marseille 6e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Exposition Un point de vue sans chaises Du 12/05 au 24/05/2025, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 10h30 à 18h.

Vernissage lundi 12 mai 2025 de 18h à 21h.

Exposition jusqu’au 24 mai 2025, du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h



Ouvert lundi. Galerie du Tableau 37 Rue Sylvabelle Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-05-12 10:30:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

Date(s) :

2025-05-12

Un point de vue sans chaises

Une proposition de l’artiste Jean-Daniel Berclaz, comme une installation et une réflexion sur des points de vue.



Vernissage lundi 12 mai / 18h-21h

La question du point de vue.

L’art est indéfinissable, il est son propre paysage. Il ne peut être plus fort que la proposition faite par la nature.

Qu’est-ce que l’art ? Qui le définit ? Que signifie-t-il pour le monde d’aujourd’hui ?

Est-ce une forme de mystique visible ou cachée ? Un système imperceptible de rites secrets ?

N’est-il pas plutôt l’expression d’un besoin social primaire ?

L’art a quelque chose à voir avec notre instinct.

Un artiste arrive au lieu dit le Belvédère, il est sans aucun doute fasciné par cet environnement qui lui est inconnu, par les paysages, les rochers, la mer, la ville, le vide, l’industrie qui se dessine à l’horizon.

Il découvre des vestiges visuels de la société et de l’industrie, les traces du quotidien humain, le rêve horizontal produit par l’infini de la mer. Il ramasse, restaure, classe et assemble des informations. Il découvre des traces géologiques et géographiques, des choses qu’il ne trouve pas dans son environnement habituel. Il réagit et agit en exprimant ce qu’il ressent dans une situation précise. Ce message trouve sa propre voie de transmission pour aboutir à un dialogue entre l’observateur et l’oeuvre. Celle-ci est le fruit d’un travail précis constitué par ce point de vue. Un événement individuel qui ne pourrait pas se passer nulle part ailleurs.

Ce dialogue fait surgir un événement unique, des émotions, des réactions, des réflexions sur la perception de l’inconnu.

L’art est aussi bien le commencement que la fin de l’oeuvre.

La beauté croît de l’achevé et réside dans l’accord de l’unité du vrai et du bien qui reflète le va-et-vient harmonieux d’une connaissance plus ou moins intuitive et d’une volonté de goûter. L’être et l’esprit trouvent la paix dans la beauté parce qu’ils s’y sont retrouvés complètement. Kant

Jean-Daniel Berclaz .

Galerie du Tableau 37 Rue Sylvabelle

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 57 05 34 galeridutabelau@free.fr

English :

« A viewpoint without chairs

A proposal by artist Jean-Daniel Berclaz, as an installation and a reflection on points of view.



Opening Monday May 12 / 6pm-9pm

German :

» Ein Aussichtspunkt ohne Stühle «

Ein Vorschlag des Künstlers Jean-Daniel Berclaz, als Installation und Reflexion über Aussichtspunkte.



Vernissage Montag, 12. Mai / 18h-21h

Italiano :

« Un punto di vista senza sedie

Una proposta dell’artista Jean-Daniel Berclaz, come installazione e riflessione sui punti di vista.



Inaugurazione lunedì 12 maggio / 18.00-21.00

Espanol :

« Un punto de vista sin sillas

Una propuesta del artista Jean-Daniel Berclaz, a modo de instalación y reflexión sobre los puntos de vista.



Inauguración lunes 12 de mayo / 18.00-21.00 h

L’événement Exposition Un point de vue sans chaises Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-05-06 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille