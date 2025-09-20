Exposition « un regard certain » à l’Orangerie Orangerie du parc du prieuré Conflans-Sainte-Honorine

Exposition « un regard certain » à l’Orangerie Samedi 20 septembre, 14h30 Orangerie du parc du prieuré Yvelines

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Rencontre avec l’artiste : venez en immersion découvrir son travail et vous initier à la photographie, samedi 20 septembre à partir de 14h30.

Orangerie du parc du prieuré 1 place Jules Gévelot 78700 Conflans-Sainte-Honorine Élégante serre formée de deux parties perpendiculaires construite par Marguerite Fardel, commerçante à Paris et propriétaire du château du Prieuré de 1835 à 1850. Elle était destinée à abriter pendant l'hiver des plantes exotiques.

Rencontre et initiation photo

© Franck Stromme