Exposition un siècle et demi de fonderie Domaine de Vendresse Vendresse

Exposition un siècle et demi de fonderie

Domaine de Vendresse 11 rue du Haut-Fourneau Vendresse Ardennes

Début : 2025-09-03

fin : 2025-09-10

2025-09-03 2025-09-06 2025-09-10 2025-09-13 2025-09-17 2025-09-20

Du 28 août au 21 septembre retrouvez une exposition au Domaine de Vendresse sur le thème de la fonderie En partenariat avec la Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises et la Maison de la Fonderie de Vrigne au Bois. Le Domaine de Vendresse est ouvert les mercredis, samedis et Dimanches de 10h à 18h

.

Domaine de Vendresse 11 rue du Haut-Fourneau Vendresse 08160 Ardennes Grand Est +33 3 24 35 57 73 infos@domaine-de-vendresse.fr

English :

From August 28 to September 21, Domaine de Vendresse will be hosting an exhibition on the theme of foundries, in partnership with the Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises and the Maison de la Fonderie de Vrigne au Bois. The Domaine de Vendresse is open Wednesdays, Saturdays and Sundays from 10 a.m. to 6 p.m

German :

Vom 28. August bis zum 21. September findet in der Domaine de Vendresse eine Ausstellung zum Thema Gießerei statt. Die Ausstellung wird in Zusammenarbeit mit der Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises und dem Maison de la Fonderie in Vrigne au Bois organisiert. Die Domaine de Vendresse ist mittwochs, samstags und sonntags von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet

Italiano :

Dal 28 agosto al 21 settembre, il Domaine de Vendresse ospita una mostra sul tema delle fonderie, in collaborazione con la Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises e la Maison de la Fonderie de Vrigne au Bois. Il Domaine de Vendresse è aperto il mercoledì, il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 18:00

Espanol :

Del 28 de agosto al 21 de septiembre, el Dominio de Vendresse acoge una exposición sobre el tema de las fundiciones, en colaboración con la Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises y la Maison de la Fonderie de Vrigne au Bois. El Domaine de Vendresse abre los miércoles, sábados y domingos de 10.00 a 18.00 horas

