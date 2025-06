Exposition: un théâtre et trois langues – Place de la Pierre Valence 27 juin 2025 07:00

Drôme

Exposition: un théâtre et trois langues Place de la Pierre Bourse du travail Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-06-27

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-06-27

Ce lieu dédié à l’art contemporain accueille une proposition de l’ESAD dans le cadre d’une carte blanche. Un théâtre et trois

langues exposition à 6 mains conçue par 3 artistes.

.

Place de la Pierre Bourse du travail

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40

English :

This venue dedicated to contemporary art welcomes a carte blanche proposal from ESAD. Un théâtre et trois

languages, a 6-hand exhibition conceived by 3 artists.

German :

Dieser der zeitgenössischen Kunst gewidmete Ort empfängt einen Vorschlag der ESAD im Rahmen einer Carte Blanche. Ein Theater und drei

sprachen Ausstellung mit sechs Händen, die von drei Künstlern gestaltet wurde.

Italiano :

Questo spazio, dedicato all’arte contemporanea, ospita un progetto carta bianca di ESAD. Un teatro e tre

lingue, una mostra a 6 mani concepita da 3 artisti.

Espanol :

Este local, dedicado al arte contemporáneo, acoge un proyecto de carta blanca de la ESAD. Un teatro y tres

idiomas, una exposición a 6 manos concebida por 3 artistas.

L’événement Exposition: un théâtre et trois langues Valence a été mis à jour le 2025-06-11 par Valence Romans Tourisme