Exposition Un tour d’art Burnhaupt-le-Bas

Informations pratiques

Burnhaupt-le-Bas

Exposition Un tour d’art

4 Rue de l’Eglise Burnhaupt-le-Bas Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Un Tour d’Art fait son retour en 2026 ! L’église et la Maison des associations accueillent artistes et créateurs locaux peinture, photo, poterie et artisanat. Profitez aussi d’ateliers d’initiation à la poterie (30 €) ou tatouage flash (70 €) sur inscription, et d’une vente de pâtisseries par l’association EDELWEISS.

Burnhaupt-le-Bas l’art s’invite au village avec la nouvelle édition d’ Un Tour d’Art

Tous les deux ans, Burnhaupt-le-Bas met à l’honneur les artistes et créateurs à l’occasion de son exposition Un Tour d’Art . L’édition 2026 se déroulera à l’église Saints-Pierre-et-Paul et la Maison des associations.

Ce rendez-vous, désormais inscrit dans la vie culturelle du village, permet au public de découvrir les artistes, artisans et créateurs locaux, leurs univers, leurs techniques et leurs réalisations.

Pour cette édition 2026, plusieurs disciplines seront représentées peinture, photographie, artisanat local, poterie et créations artistiques.

Au-delà de l’exposition, Un Tour d’Art souhaite également donner au public l’occasion de s’initier à certaines pratiques artistiques. Le salon des artistes vous propose notamment une initiation à la poterie, sur inscription, au tarif de 30 € et la possibilité de réaliser un tatouage flash, sur inscription, au tarif de 70 €.

L’entrée de l’exposition est libre et gratuite.

L’association EDELWEISS sera également présente avec une vente de pâtisseries, permettant aux visiteurs de prolonger leur découverte autour d’un moment gourmand et convivial. 0 .

4 Rue de l’Eglise Burnhaupt-le-Bas 68520 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 70 61

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English :

%AB Un Tour d’Art %BB is back in 2026! The %E9glise and the Maison des associations will host local artists and creators showcasing painting, photography, pottery, and crafts. You can also enjoy introductory workshops %E0 in pottery (30 ?) or flash tattoos (70 ?)—registration required—as well as a bake sale hosted by the EDELWEISS association.

L’événement Exposition Un tour d’art Burnhaupt-le-Bas a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach