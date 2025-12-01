EXPOSITION UN VRAI JEU DE FAUSSAIRES ESPACE NORBERT CASTERET Saint-Martory
EXPOSITION UN VRAI JEU DE FAUSSAIRES
ESPACE NORBERT CASTERET 122 avenue Norbert Casteret Saint-Martory Haute-Garonne
Début : 2025-12-01 10:00:00
fin : 2025-12-17 12:00:00
2025-12-01
Venez découvrir la nouvelle expo !
Copies d’œuvres de grands maîtres et diverses réalisations, par l’atelier De l’esquisse au tableau à l’occasion de ses 20 ans. .
English :
Come and discover the new exhibition!
