Exposition Unbound Realms Hégenheim

Unbound Realms explore la nature poreuse des frontières et de l‘appartenance, en réunissant des œuvres qui interrogent les frontières territoriales, culturelles et biologiques en tant que seuils dynamiques, en constante évolution. Inspirée par Les Royaumes de ce monde et Les Pas perdus d‘Alejo Carpentier, l‘exposition propose une cartographie spéculative où le changement n‘est pas une rupture, mais une transformation continue.

Exposition collective organisée par la commissaire vénézuélienne Ileana Ramírez Romero.

Avec des œuvres de Axel Töpfer & Jo Preußler, Daniela Brugger, Javier Grajales, Joana Amora, Juan José Olavarría, Katherine Newton, Luisanna González Quattrini, Raily Yance, Raphael Reichert, Rubén Bañuelos, Suwon Lee et Parque Industrial.

Identité graphique Ira Leon

Vernissage le samedi 27 septembre à 16h

18h Performance [ocean.wav] de Katherine Newton

19h Session DJ live de Rubén Bañuelos

Dimanche 5 octobre

14h Visite guidée

15h Diffusion en direct depuis Caracas / projection sur place de la performance de Parque Industrial

Dimanche 12 octobre

14h Projection de la performance vidéo dicté/exilé de Suwon Lee

Dimanche 19 octobre

14h Visite guidée

Dimanche 26 octobre

15h Table ouverte du Réel Merveilleux

Une rencontre collective où se rejoignent nourriture, lecture et écriture pour explorer le merveilleux dans le quotidien. À travers des saveurs et des récits partagés, les participants réfléchissent à la mémoire, à la migration et à l’imagination comme prolongements vivants de l’exposition.

Dimanche 2 novembre

Finissage

14h Introduction et performance de l’installation OUTRO / SANGRE BUENA NUNCA SECA par Rubén Bañuelos 0 .

60 rue de Bâle Hégenheim 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 6 73 33 55 45 info@fabrikculture.net

