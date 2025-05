Exposition Underground, rockers maudits et grandes prêtresses du son – Médiathèque de St-Sébastien Saint-Sébastien-sur-Loire, 5 juin 2025 15:00, Saint-Sébastien-sur-Loire.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-05 15:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Ces femmes et ces hommes ne sont pas connus du grand public et pourtant, leurs œuvres ont bouleversé l’histoire de la musique. La bande dessinée Underground, aux éditions Glénat, raconte les vies d’Eliane Radigue, Moondog, Colette Magny, Yma Sumac, The Residents, Patti Smith, Brigitte Fontaine, Lee Hazlewood, etc.Scénarisée par Arnaud Le Gouëfflec, elle est mise en cases par Nicolas Moog et se prête au jeu de pointer la lumière sur des artistes passés sous les radars. Ces musiciens et musiciennes qui ont pris les chemins de traverse, en spécialistes de la contrebande musicale. L’exposition a été originellement créée au 106 à Rouen?: on y croisera une sélection particulière de récits complets, une profusion de planches originales noir sur blanc et de sérigraphies colorées.Nicolas Moog est auteur de bande dessinée. Il travaille pour la presse et au sommaire de titres tels Spirou ou La Revue Dessinée, et publie des livres d’auteur comme La Fuite/Le chien à l’armé, et True Stories of Nic & Matt (avec Matthias Lehmann), aux éditions 6 pieds sous terre, ou dans un registre différent, des ouvrages tels Underground et Vivre libre ou mourir, une histoire du Punk et Rock indépendant français 1981/1989 chez Glénat. Il est également musicien, au sein du duo Thee Verduns (discographie complète chez Kizmiaz Records). Dans ces deux disciplines, ses sujets de prédilection sont l’absurde, l’alcoolisme, la musique américaine, l’expérience de la pauvreté extrême et la dépression.Du 4 au 22 juin 2025Horaires d’ouverture : Mardi de 10?h à 12?h?30 et de 16?h à 19?hMercredi de 10?h à 12?h?30 et de 13?h?30 à 18?hJeudi de 15?h à 18?hVendredi de 16?h à 19?hSamedi de 10?h à 12?h?30 et de 13?h?30 à 17?h Visites commentées : Du mardi au vendredi de 15?h à 18?hSamedi et dimanche de 14?h à 17?h

